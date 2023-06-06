Столтенберг упевнений у переході в майбутньому техніки НАТО на "екологічні" двигуни

У НАТО розуміють, що поступовий перехід суспільства на відновлювані джерела енергії, зрештою, дістанеться і військової техніки, заявив у понеділок генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми повинні розуміти, що у цивільній сфері відбувається революція у сфері енергетики. І в невіддаленому майбутньому найпотужнішими та найефективнішими двигунами будуть ті, які не використовують вуглеводні", - сказав він, виступаючи на Молодіжному форумі НАТО в Брюсселі.

"Якщо ви подивіться на бронетехніку, винищувачі, великі авіаносці, то побачите, що вони не надто зберігають довкілля", - констатував Столтенберг.

За словами генсека, "якщо НАТО виявиться останньою, хто використовує двигуни внутрішнього згоряння, то це буде погано для природи та погано для наших збройних сил". "Отже, ми повинні бути частиною переходу на нові енергоресурси для наших двигунів, транспортних засобів, літаків", - додав Столтенберг.

"Звичайно, ми не можемо робити вибір на користь "зелених" технологій у сфері оборони, якщо ці технології неефективні. Але я впевнений, що в майбутньому найефективнішими енергоресурсами будуть ті, які не завдають шкоди природі", - наголосив генсек НАТО.