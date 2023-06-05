Події

20:11 05.06.2023

Вантажний корабель Cargo Dragon вийшов на орбіту, взяв курс на МКС

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Вантажний корабель Cargo Dragon вийшов на орбіту, взяв курс на МКС

Багаторазовий вантажний космічний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX, запущений у понеділок, успішно вийшов на орбіту, взяв курс на Міжнародну космічну станцію (МКС), повідомило NASA.

Запуск корабля за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX було здійснено об 11:47 за часом Східного узбережжя США (о 18:47 кч) з пускового комплексу 39А на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Пристикування корабля до модуля Harmony американського сегмента МКС має відбутися 6 червня о 05:50 за часом Східного узбережжя США (о 12:50 кч).

Він доставить на станцію понад три тонни продовольства, а також обладнання і матеріалів для проведення десятків наукових експериментів її екіпажем.

"Вантажівка", зокрема, привезе пару нових сонячних панелей iROSA для завершення робіт із модернізації енергетичної системи МКС.

Теги: #сша #мкс #корабель #орбіта

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