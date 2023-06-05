Події

19:52 05.06.2023

У Косово почали прибувати підкріплення сил НАТО

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У Косово почали прибувати підкріплення сил НАТО

На північ Косова, де останнім часом відбуваються заворушення, почали прибувати підкріплення сил НАТО, серед яких - близько 500 турецьких військовослужбовців, йдеться в заяві альянсу, опублікованій у понеділок.

"Близько 500 турецьких військовослужбовців із турецької 65-ї механізованої піхотної бригади становитимуть основну частину підкріплення сил НАТО", - йдеться в заяві. У ній повідомляється, що військовослужбовці почали прибувати в Косово в понеділок.

Зазначається, що вони перебуватимуть у Косово так довго, як це буде необхідно.

Раніше після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом генсек НАТО Єнс Столтенберг подякував йому за рішення відправити військових у Косово.

Наприкінці травня Столтенберг повідомив, що командування НАТО з метою гарантування безпеки направить у Косово додатково 700 військових.

Ситуація на півночі Косова ускладнилася в травні, коли косовський спецназ узяв під контроль будівлі місцевих органів влади в громадах, населених переважно сербами. Відбулися сутички із застосуванням світлошумових гранат і сльозогінного газу. Місцеві серби не хотіли пускати на робочі місця косовських албанців - керівників місцевих адміністрацій, обраних на муніципальних виборах, що відбулися наприкінці квітня, які бойкотували серби.

Минулого тижня після зіткнень етнічних сербів із силами НАТО на півночі Косова травми і поранення дістали близько 50 сербів, які протестували, і близько 30 солдатів місії КФОР.

Армія Сербії покинула автономний край Косово і Метохію за підсумками конфлікту 1999 року. У 2008 році цей регіон, населений албанською етнічною більшістю, в односторонньому порядку оголосив незалежність від Сербії. Багато західних країн визнали цей крок, проте Белград продовжує вважати ці землі складовою частиною сербської держави.

 

 

Теги: #нато #косово #військові #сербія

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