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17:57 05.06.2023

В Одесі дали умовний термін представникам "Муніципальної варти", які побили у 2018 році журналіста

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В Одесі дали умовний термін представникам "Муніципальної варти", які побили у 2018 році журналіста

Приморський районний суд міста Одеси визнав двох співробітників комунальної установи "Муніципальна варта" винними в перешкоджанні професійній журналістській діяльності у зв'язку з подіями 2018 року, повідомляє видання "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 1 червня цього року.

"Вранці 13 липня 2018 року троє журналістів газети "Суспільний прибій" приїхали на вулицю Некрасова, 1 щоб записати інтерв'ю з представниками "Адвокатської компанії "Редут" з приводу конфлікту на парковці. Під час інтерв'ю на місце під'їхали три машини з написами "Муніципальна варта". З авто вийшли незнайомці у формі і почали демонтувати огорожу місць для зупинки транспорту. Журналіст почав знімати дії охоронців, а ті нецезурно до нього лаялися і били по обличчю, погрожували розбити камеру... Один із охоронців наніс два послідовних удари по обличчю та відеокамері журналіста, після чого його напарник також ударив журналіста кулаком в обличчя", - йдеться в повідомленні.

Оскільки проти демонтажу паркувальних стовпчиків заперечували їх власники, на місці також перебували співробітники Департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради та начальниця Управління благоустрою міськради, які виступали в суді як свідки захисту на боці нападників. Однак суд пояснення обвинувачених та їхніх захисників сприйняв критично.

"Суд дійшов однозначного висновку, що потерпілий не мав наміру знімати саме обвинуваченого і права останнього порушені не були. Свою вину представники КУ "Муніципальна варта" так і не визнали і під час судового розгляду демонстрували зневажливу поведінку до потерпілого журналіста", - пише видання.

Їх визнали винними в перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів та погрозах і насильстві щодо журналіста (ч.3 ст.171, ч.1, 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу). При цьому наголошується, що термін кримінальної відповідальності за зазначеною статтею становить три роки і вже сплив, тому чоловіків притягнули лише за погрози та насильство щодо журналіста. Їх засудили до двох і трьох років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим терміном у півтора і два роки відповідно.

Також, за даними ЗМІ, у липні 2018 року охоронці застосували гумові кийки і сльозогінний газ і від "Муніципальної варти" постраждали троє журналістів. Одного з них госпіталізували з черепно-мозковою травмою, опіками обличчя і слідами удушення.

"Муніципальна варта" - це комунальна установа в Одесі, створена нібито з метою охорони майна територіальної громади Одеси та профілактики правопорушень на території міста.

 

Теги: #суд #одеса #журналіст #муніципальна_варта

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