У Міжнародному суді ООН 6-14 червня відбудуться усні слухання у справі про порушення РФ своїх зобов'язань за двома конвенціями

У Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй (ООН) 6-14 червня відбудуться усні слухання у справі про порушення РФ своїх зобов'язань за Конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, повідомляє пресслужба МЗС України.

Згідно зі встановленим Судом графіком, відбудеться два раунди виступів сторін: 6 і 12 червня виступає юридична команда України, 8 і 14 червня - Росії.

Як зазначили в МЗС, під час слухань сторони концентровано представлять свою позицію, викладену під час тривалої стадії обміну письмовими документами, що розпочалася в червні 2018 року. На цьому етапі Суд лише заслуховує сторони та може поставити додаткові запитання. Винесення Судом остаточного рішення в справі очікується пізніше.

У відомстві нагадали, що 19 квітня 2017 року Судом прийнято рішення про застосування тимчасових заходів, відповідно до якого Російська Федерація в тимчасово окупованому Криму зобов’язана: 1. Утримуватись від збереження або застосування нових обмежень на права кримськотатарської спільноти зберігати свої представницькі інституції, включаючи меджліс кримськотатарського народу. 2. Забезпечити доступ до освіти українською мовою.

"Протягом 2017-2018 років Росія намагалась довести, що Міжнародний суд ООН не має юрисдикції розглядати цей спір. Однак, 8 листопада 2019 року Суд оголосив рішення на користь позиції України та постановив продовжити провадження по суті порушень, заявлених Україною. Жодна вимога Росії на цьому етапі задоволена не була", - ідеться в повідомленні.

Протягом 2020-2023 років продовжився етап обміну письмовими позиціями сторін і в березні 2023 року суд призначив усні слухання у справі на 6-14 червня 2023 року.

"Українська дипломатична команда твердо відстоює інтереси України в міжнародних судах та крок за кроком працює над притягненням Росії до відповідальності за всі її злочини з лютого 2014 року. Скільки б часу не потребувало міжнародне правосуддя, воно невідворотне. Росія буде покарана на міжнародному рівні за все зло, заподіяне нашим людям", - наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.