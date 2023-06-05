Події

16:03 05.06.2023

Над Києвом у травні знищено 20 балістичних і 65 крилатих ракет, випущених РФ

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Над Києвом у травні знищено 20 балістичних і 65 крилатих ракет, випущених РФ

Сили протиповітряної оборони знищили в повітряному просторі над Києвом у травні поточного року сім аеробалістичних ракет "Кинджал", 13 балістичних ракет "Іскандер", 65 крилатих ракет Х-101, Х-555 і "Калібр" і 169 безпілотних літальних апаратів, випущених російськими окупантами.

Відповідну інфографіку розміщено в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації в понеділок.

"Ніколи за історію нашої планети жодне місто жодної країни не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень. Київ витримав. Ми витримали", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #київ #ракети #обстріли

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