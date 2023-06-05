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13:59 05.06.2023

Понад 1500 об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через російську агресію - Мінкультури

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Понад 1500 об'єктів культурної інфраструктури України постраждали через російську агресію - Мінкультури

У зв'язку з російською збройною агресією проти України постраждали вже 1520 об'єктів культурної інфраструктури, з них майже третина зруйнована, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"МКІП продовжує фіксувати пошкодження об'єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок російської агресії... Збитків зазнали 1520 об’єктів культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. Із них майже третина (541) – зруйновані", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що за останній місяць загальна чисельність постраждалих об'єктів культурної інфраструктури зросла на 56 одиниць, основна частина яких припадає на Хмельницьку область (26 одиниць або 46%).

За даними міністерства, найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Луганській і Запорізькій областях.

Так, загалом постраждали: клубні заклади - 727; бібліотеки - 571; музеї та галереї - 82; театри та філармонії - 25; заклади мистецької освіти - 115.

"Зазначимо, що наразі майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації", - наголошують у Мінкультури.

Теги: #культура #війна #обєкти

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