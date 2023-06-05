Vodafone Україна реалізувала другий проєкт з оснащення пологових будинків тепловими насосами на 2,4 млн грн

Український мобільний оператор Vodafone Україна реалізував проєкт зі встановлення 49 теплових насосів у пологовому будинку м. Боярка Київської області вартістю 2,4 млн грн.

Як повідомила під час відвідування медичного закладу GR-директорка компанії Ольга Дейнега, це вже другий такий проєкт, реалізований у рамках запущеного торік Vodafone Україна проєкту "Ліга тепла".

"Ми запустили челендж серед великого бізнесу, серед наших партнерів і закликали переказати суму, еквівалентну EUR20 тис., на реалізацію проєктів з оснащення медичних закладів альтернативними джерелами опалення. Багато компаній відгукнулися. У результаті ми реалізували такі проєкти вже у двох пологових будинках. Перший було запущено в Охтирці в листопаді минулого року, другий - тепер у Боярці. Збираємо гроші на наступний пологовий будинок", - сказала Дейнега.

За даними компанії, кошторис першого проєкту становив 1,35 млн грн, другого - 2,42 млн грн.

Як пояснила Дейнега, вибір теплових насосів був зумовлений і економічною вигодою, і їх екологічною складовою.

"Основна інвестиція - це обладнання, далі це дуже дешево. При цьому немає залежності від традиційних джерел енергії. Ми багато працюємо з лікарнями, серед яких багато дитячих. Коли сталася енергетична криза, насамперед постало питання підтримання температури в реанімаціях, і теплові насоси виявилися оптимальним рішенням", - зазначила топменеджер "Vodafone Україна".

За словами головного лікаря боярського пологового будинку Володимира Пляцека, дуже важливо підтримувати необхідний температурний режим за будь-яких умов, особливо в реанімаційній залі, і завдяки тепловим насосам таку можливість лікарня має.

Як зазначив міський голова Боярки Олександр Зарубін, місто загалом працює над переведенням бюджетних установ на альтернативні джерела опалення, щоб не залежати від природного газу.

"До початку минулого опалювального сезону ми перевели сім котелень на твердопаливні, до наступного плануємо перевести ще три. І ми закриємо за всіма закладами охорони здоров'я, освіти, культури питання про альтернативне опалення. На газі близько 15% котелень залишилося", - описав ситуацію мер Боярки.

Він уточнив, що переведення котелень на альтернативні джерела відбулося за рахунок місцевих підприємців, у яких місто тепер купує тепло.

"Ми впевнені, що цієї зими нас уже не залякати відсутністю газу або електрики. Ми також забезпечені генераторами для виробництва е/е", - зазначив Зарубін.

За його словами, за пільгової ціни газу виробництво тепла на ньому поки що дещо дешевше за деревину, але "наразі невідомо, якою буде ціна блакитного палива для бюджетників".

Відповідаючи на запитання про реалізацію в місті проєктів коштом міжнародних фінансових інституцій, Зарубін зазначив, що за грантові кошти Європейського інвестиційного банку відбуватиметься будівництво школи в історичній частині міста.

"Цей проєкт акцептовано, і зараз пішла робота з підписання договорів на будівництво нової школи. Це грант у 190 млн грн", - розповів мер.

Він додав, що місто також подало заявку на отримання гранту для комплексної модернізації лікарні.

"Це повне утеплення, сонячні панелі, заміна опалення на загальну суму 180 млн грн", - зазначив Зарубін.