Події

08:31 05.06.2023

Сили оборони ліквідували 410 окупантів, 14 БПЛА, 12 артилерійських систем, 11 танків, 11 бронемашин противника, 4 крилаті ракети

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Сили оборони ліквідували 410 окупантів, 14 БПЛА, 12 артилерійських систем, 11 танків, 11 бронемашин противника, 4 крилаті ракети

Сили оборони ліквідували 410 окупантів, 14 БПЛА, 12 артилерійських систем, 11 танків, 11 бронемашин противника, 12 одиниць автомобільної та спецтехніки, 5 засобів ППО, 4 крилаті ракети, 1 РСЗВ, повідомляє Генштаб Збройних сил України в ранковому зведенні в понеділок.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06. 23 орієнтовно склали особового складу близько 210350 (+410) осіб ліквідовано, танків - 3848 (+11) од, бойових броньованих машин - 7523 (+11) од, артилерійських систем - 3567 (+12) од, РСЗВ - 584 (+1) од, засоби ППО - 349 (+5) од, літаків - 313 (+0) од, гелікоптерів - 298 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3189 (+14), крилаті ракети - 1136 (+4), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6312 (+7) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 484 (+5)", - зазначається в повідомленні Генштабу.

 

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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