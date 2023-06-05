Події

08:27 05.06.2023

У Херсонській області в результаті масованих обстрілів двоє людей дістали поранення

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У Херсонській області в результаті масованих обстрілів двоє людей дістали поранення

Окупанти випустили по Херсонській області 178 снарядів із артилерії, безпілотників та авіації, внаслідок обстрілу двоє людей дістали поранення, пошкоджено житлові квартали, повідомляє в оперативному зведенні голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 28 обстрілів, випустивши 176 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлі заводу та комунального підприємства Бериславського району", - сказано у зведенні.

Очільник ОВА наголосив, що через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Крім того, за його даними, з деокупованої території області вдалося евакуювати 50 осіб.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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