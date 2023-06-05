ЗС України атакували і незначно просунулися на донецькому та запорізькому напрямках

Українські сили провели локальні наземні атаки і домоглися часткового успіху в Донецькій і Запорізькій областях, на деяких ділянках, можливо, просунулися на 3 км, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"4 червня українські сили провели локальні наземні атаки і, як повідомляється, домоглися обмежених тактичних успіхів у західній частині Донецької області та східній частині Запорізької області", - ідеться у зведенні.

Зазначається, що відеозаписи з геолокацією, опубліковані 4 червня, говорять про те, що механізовані українські сили здійснили обмежене просування на північний схід від Рівнополя.

"Російські воєнкори стверджують, що українські сили атакували в напрямку н.п. Приютне (15 км на південний захід від Великої Новосілки) і Макарівка (в межах 4 км на південний захід від Великої Новосілки) та захопили Новодарівку (14 км на південний захід від Великої Новосілки) і Нескучне (2 км на південний захід від Великої Новосілки). При цьому інші російські воєнкори вважають, що українські війська прорвали першу лінію російської оборони і просунулися в цьому районі від 500 метрів до трьох кілометрів", - пише ISW.

Водночас зазначається, що на час написання статті візуальних доказів цих повідомлень не було.

"Із цих повідомлень виходить, що російські війська також втратили свої позиції в Левадному (18 км на південний захід від Великої Новосілки), хоча незрозуміло, чи сталося це нещодавно, чи сталося раніше. На кадрах, опублікованих 2 червня, видно, як артилерійські частини української артилерійської бригади ведуть вогонь по російських позиціях поблизу Старомайорського, приблизно за 7 км на південь і 7 км на південний схід від Нескучного і Рівнополя відповідно", - йдеться в огляді.

Також аналітики ISW зазначають, що за даними російських блогерів, українські сили намагалися провести обмежені контратаки поблизу Малої Токмачки (28 км на південний схід від Гуляйполя), і що російські сили завдали авіаударів по атакуючих українських силах біля Гуляйполя. Крім того, російський добровольчий батальйон "Восток" і підрозділи 5-ї загальновійськової армії (Східний військовий округ) оборонялися від подальших наступів українських військ.

"Російські джерела загалом стверджували, що українські локальні контратаки були розвідувальними операціями", - інформує ISW.