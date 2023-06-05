Окупанти продовжують масово зносити будинки в Маріуполі, демонтують проспект Металургів

Російські загарбники продовжують масово зносити будинки в тимчасово окупованому Маріуполі, черговий багатоповерховий будинок, раніше розбомблений армією РФ, демонтували на проспекті Металургів, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, опублікувавши відео.

"Проспект Металургів, 77. Був. Побудований 1984 року. Знищено росіянами у 2022 році. Демонтується у 2023 році. 144 квартири. 144 сім'ї. Було", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Раніше Андрющенко повідомив, що окупанти відмовляються проводити розмінування цивільних об'єктів у Маріуполі.

"МНС Росії просто відмовляється проводити розмінування цивільних об'єктів. У підсумку маріупольці самостійно на свій страх і ризик "розміновують" квартири від снарядів російських танків", - інформував радник мера.



