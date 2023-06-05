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02:37 05.06.2023

Розшукувати зниклих безвісти військовослужбовців через соцмережі - небезпечно, можна привабити аферистів - уповноважений зі зниклих безвісти

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Розшукувати зниклих безвісти військовослужбовців через соцмережі - небезпечно, можна привабити аферистів - уповноважений зі зниклих безвісти

 Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко не рекомендує родичам зниклих безвісти військовослужбовців розшукувати їх через соціальні мережі, оскільки це неефективно і може привернути увагу аферистів. Про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"По-перше, це не працює. Можливо, ще у 2014 році люди дійсно відпрацювали таку схему пошуку. Але ми знаємо, що дуже багато аферистів, які, знаючи інформацію, можуть це використовувати з метою вимагання грошей. Адже рідні хочуть почути щось таке, що дійсно буде підтвердженням того, що він перебуває в полоні", - наголосив він.
За словами Котенка, більшість вірить, що їхні рідні живі, що вони десь у полоні, і вони шукають живу людину.
"Вони хочуть знати, розуміти, або вірити в те, що людина все ж таки жива. А аферисти використовують знайдену в інтернеті інформацію, виходять на рідних і виманюють у них гроші", - додав уповноважений.
Як повідомлялося, до Єдиного реєстру зниклих безвісти занесено інформацію про понад 23 тис. осіб.
 

Теги: #розшук #військові #зниклі_безвісти

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