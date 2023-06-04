Росіяни 22 рази обстріляли громади Сумської області: дві людини дістали поранення, пошкоджено будинки, церкву та пожежно-рятувальну частину

Упродовж дня окупанти 22 рази обстріляли громади Сумської області, внаслідок чого 2 особи дістали поранення, пошкоджено приватні будинки, церкву, пожежно-рятувальну частину та лінію електропередач, повідомляють у зведенні обласної військової адміністрації станом на 21.00 неділі.

"Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли. Зафіксовано 104 вибухи. Обстрілу зазнали Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигинська, Юнаківська громади", - йдеться в телеграм-каналі ОВА.

Зазначається, що загарбники вели вогонь із різних видів зброї, унаслідок обстрілу двоє людей поранено, пошкоджено приватні будинки, місцеву інфраструктуру.

"Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (САУ) - 8 вибухів і мінометний обстріл - 2 вибухи.

Великописарівська громада: здійснено 18 вибухів з артилерії та 3 вибухи з мінометів. Унаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 1 приватний будинок, гараж із автомобілем та газову трубу.

Глухівська громада: здійснено артилерійський обстріл - 9 вибухів.

Зноб-Новгородська громада: ворог гатив з артилерії - 28 вибухів. Унаслідок чого пошкоджено 7 приватних будинків, лінію електропередач, церкву, пожежно-рятувальну частину, поранено 2 цивільних особи.

Краснопільська громада: був мінометний обстріл - 6 вибухів.

Миропільська громада: росіяни били з артилерії - 2 вибухи та мінометів - 4 вибухи.

Новослобідська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади.

Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл - 5 вибухів.

Юнаківська громада: були артилерійські обстріли (САУ) - 10 вибухів", - повідомляють у зведенні ОВА.