Події

20:22 04.06.2023

Польський добровольчий корпус із польською владою ніяк не пов'язаний - представник уряду

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Польський добровольчий корпус із польською владою ніяк не пов'язаний - представник уряду

Уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин заявляє про непричетність польської влади до діяльності Польського добровольчого корпусу поблизу російсько-українського державного кордону.

"Описаний у ЗМІ Польський добровольчий корпус жодним чином не пов'язаний з польськими збройними силами чи будь-якою польською установою. Діяльність польських добровольців, які підтримують Україну в боротьбі з Росією, не слід ототожнювати з владою Республіки Польща", - написав Жарин у твіттері в неділю.

Раніше в соцмережах з'явилося відео, в якому стверджувалося, що бійці Польського добровольчого корпусу перебувають у прикордонних населених пунктах Білгородської області РФ, де проводить свої рейди Російський добровольчий корпус (РДК). Своєю чергою, у РДК заявили, що Польський добровольчий корпус забезпечує конвой полонених, військову та медичну логістику, але тільки в межах державних кордонів України.

 

 

 

Теги: #рф #польща #добровольці

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