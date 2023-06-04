Події

20:10 04.06.2023

Сили оборони на Таврійському напрямку 811 разів обстріляли противника, втрати ворога склали понад роту

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Сили оборони на Таврійському напрямку 811 разів обстріляли противника, втрати ворога склали понад роту

Сили оборони Таврійського напрямку за добу виконали 811 вогневих завдань, втрати окупантів вбитими і пораненими становили понад роту, знищено 5 складів із боєприпасами, ліквідовано та пошкоджено 18 одиниць озброєння і військової техніки, повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 811 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 18 одиниць ворожої ОВТ (озброєнь і військової техніки - ІФ-У)", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю ввечері.

Зокрема, зазначив командувач, було знищено 5 місць зберігання БП. А також чотири танки, дві одиниці причіпна гаубиця 2А65 "Мста-Б”, самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С”, Р-330Ж “Житель”, СВУ 9А317 "БУК - М2" , БпЛА "Zala”, інженерна та автомобільна техніка.

 

 

 

Теги: #зсу #таврія

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