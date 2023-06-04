Події

19:10 04.06.2023

Окупанти обстріляли Вовчанськ, загинули дві мирні мешканки

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Окупанти обстріляли Вовчанськ, загинули дві мирні мешканки

Дві мирні мешканки м.Вовчанськ Харківської області загинули внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у неділю.

"Російські військові вкотре обстріляли Вовчанськ. Внаслідок ворожих ударів загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. Пошкоджено житлові будинки городян", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Крім того, близько полудня військовослужбовці з РФ обстріляли село Піщане Чугуївського району. Там отримала тілесні ушкодження 58-річна жінка.

Також в облпрокуратурі нагадали про обстріл окупантами з артилерії смт Золочів, де було пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості, поранено 40-річного чоловіка та 37-річну жінку.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ст.438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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