Окупанти обстріляли Вовчанськ, загинули дві мирні мешканки
Дві мирні мешканки м.Вовчанськ Харківської області загинули внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у неділю.
"Російські військові вкотре обстріляли Вовчанськ. Внаслідок ворожих ударів загинули дві мирні мешканки 62 та 74 років. Пошкоджено житлові будинки городян", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Крім того, близько полудня військовослужбовці з РФ обстріляли село Піщане Чугуївського району. Там отримала тілесні ушкодження 58-річна жінка.
Також в облпрокуратурі нагадали про обстріл окупантами з артилерії смт Золочів, де було пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості, поранено 40-річного чоловіка та 37-річну жінку.
За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ст.438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).