Біля Лютіжа під Києвом горіли пластикові труби та шини, пожежу ліквідовано - ДСНС

Загоряння пластикових труб і шин поблизу с. Лютіж Вишгородського району Київської області було ліквідовано в неділю, повідомляють на сайті Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

"4 червня об 11:52 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загоряння поблизу с.Лютіж на території приватного земельного паю... По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горять пластикові труби, шини, сміття. Пожежу локалізовано о 12:40 та повністю ліквідовано о 13:00 на площі 0,09 га", - йдеться в повідомленні.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Раніше в київських пабліках з'явилася інформація про стовп чорного диму, що здіймався в районі лісу на північ від Києва, у напрямку, де розташоване с.Лютіж.