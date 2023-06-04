Події

16:11 04.06.2023

Біля Лютіжа під Києвом горіли пластикові труби та шини, пожежу ліквідовано - ДСНС

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Загоряння пластикових труб і шин поблизу с. Лютіж Вишгородського району Київської області було ліквідовано в неділю, повідомляють на сайті Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області.

"4 червня об 11:52 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загоряння поблизу с.Лютіж на території приватного земельного паю... По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що горять  пластикові труби, шини, сміття. Пожежу локалізовано о 12:40 та повністю ліквідовано о 13:00 на площі 0,09 га", - йдеться в повідомленні.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Раніше в київських пабліках з'явилася інформація про стовп чорного диму, що здіймався в районі лісу на північ від Києва, у напрямку, де розташоване с.Лютіж.

Теги: #пожежа #дснс #київська_область

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