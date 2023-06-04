Фінляндію після вступу до НАТО, як і раніше, захищатимуть фіни, але разом із союзниками - президент

Фінляндію після вступу до НАТО, як і раніше, насамперед захищатимуть фіни, але разом із союзниками, заявив головнокомандувач Сил оборони, президент республіки Саулі Нііністьо (Sauli Niinisto).

"Фінляндію, як і раніше, захищатимуть насамперед фіни, але ми робитимемо це разом із нашими союзниками", - йдеться в оприлюдненому в неділю наказі головнокомандувача.

Наголошується, що "найзначнішим внеском Фінляндії у спільне стримування й оборону НАТО буде оборона власної території". "Водночас ми беремо на себе відповідальність за загальні зобов'язання НАТО й беремо активну участь у розвитку альянсу", - зазначено в наказі.

Згідно з документом, основою оборони Фінляндії залишається призов на військову службу.

Нііністьо наголошує, що в країні ведеться велика робота з інтеграції оборони держави в колективну оборону НАТО.

Фінляндія офіційно вступила в НАТО на початку квітня.