Події

13:51 04.06.2023

Федоров: Уперше через UNITED24 проведено збір на відновлення навчального закладу - зібрали $1,25 млн

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Федоров: Уперше через UNITED24 проведено збір на відновлення навчального закладу - зібрали $1,25 млн

На відновлення ліцею в селі Бузова Київської області через UNITED24 зібрали $1,25 млн, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зібрали 1 250 000$ через UNITED24 на відновлення ліцею в селі Бузова Київської області. Тепер 452 дитини зможуть повернутися до навчання офлайн. Усе завдяки вашій підтримці", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Як повідомив Федоров, "це наш перший збір на відновлення навчального закладу. Уже почали другий. 5 серпня Андрій Шевченко разом з Олександром Зінченком проведуть у Лондоні матч зірок світового футболу Game4Ukraine. Мета - зібрати кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області".

 

Теги: #федоров #united24

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