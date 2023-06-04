Події

13:15 04.06.2023

Резніков провів зустріч із міністром оборони Камбоджі, подякував за підтримку

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Резніков провів зустріч із міністром оборони Камбоджі, подякував за підтримку

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із заступником прем'єр-міністра і міністром оборони Камбоджі Теа Бан (Tea Banh) у Сінгапурі, зазначив, що сподівається прийняти колегу в Україні.

"Зустрівся із заступником прем'єр-міністра і міністром оборони Камбоджі Теа Бан (Tea Banh). Камбоджа засуджує російську агресію проти України і прагне надати допомогу нашій країні в подоланні жахів війни, зокрема, використовуючи свій досвід і можливості у сфері гуманітарного розмінування. Я вдячний Камбоджі за підтримку і сподіваюся прийняти у себе мого колегу в Україні", - написав Резніков у Twitter.

Раніше Резніков повідомив про візит до Сінгапуру на міжнародну конференцію "Діалог Шангрі-Ла", найбільший в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (АТР) безпековий форум. Захід 2023 року відбувається в Сінгапурі 2-4 червня.

 

Теги: #камбоджа #міноборони #резніков

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