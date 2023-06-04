Індо-Тихоокеанське командування ЗС США заявило про небезпечні маневри китайського есмінця перед американським кораблем у Тайванській протоці - заява

Індо-Тихоокеанське командування збройних сил США заявило про небезпечні маневри китайського есмінця перед американським кораблем у Тайванській протоці.

Як випливає із заяви командування, китайський есмінець Luyanh III двічі в безпосередній і небезпечній близькості перетнув курс американського есмінця Chung-Hoon у Тайванській протоці, де два кораблі - американський і канадський - "здійснювали плановий перехід через протоку у водах, де діє свобода навігації та прольотів".

"Найближча точка підходу Luyanh III становила 150 ярдів, і його дії порушували морські "Правила дорожнього руху" безпечного проходу в міжнародних водах", - наголошується в заяві.