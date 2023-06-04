Події

08:58 04.06.2023

ЗС України за добу ліквідували 470 окупантів, 8 танків, 10 бронемашин, 22 артсистеми і 10 БПЛА

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ЗС України за добу ліквідували 470 окупантів, 8 танків, 10 бронемашин, 22 артсистеми і 10 БПЛА

За добу знищено 470 окупантів, 8 танків, 10 бронемашин, 22 артилерійські системи і 10 БПЛА, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗС України в неділю.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 209 940 (+470) осіб ліквідовано, танків - 3837 (+8) од, бойових броньованих машин - 7512 (+10) од, артилерійських систем - 3555 (+22) од, РСЗВ - 583 (+1) од, засобів ППО - 344 (+2) од, літаків - 313 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3175 (+10), крилаті ракети - 1132 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6305 (+16) од, спеціальна техніка - 479 (+4)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #рф #втрати #генштаб_зсу

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