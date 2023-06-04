Окупанти за добу випустили 287 снарядів по Херсонській області
Російські окупаційні війська за добу випустили 287 снарядів по Херсонській області, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Зокрема, минулої доби противник здійснив 56 обстрілів, випустивши 287 снарядів із мінометів, артилерії та БПЛА.
Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів (39 снарядів).
Окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області.
Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.
Очільник ОВА зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 122 людини.