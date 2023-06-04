Події

08:21 04.06.2023

Противник завдавав артобстрілів по Очаківській громаді Миколаївської області

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Противник завдавав артобстрілів по Очаківській громаді Миколаївської області

Російські окупаційні війська ввечері в суботу та вранці в неділю наносили артилерійські обстріли по Очаківській громаді Миколаївської області, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Так, за словами Кіма, у Миколаївському районі 3 червня о 18:00 ворог здійснював артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також о 20:00 та о 05:00 неділі зафіксовано ворожі обстріли по м. Очаків Очаківської громади.

Інформація про наслідки уточнюється. Постраждалих немає.

У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська

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