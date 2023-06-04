Події

07:45 04.06.2023

Рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дніпрі тіло дворічної дитини, загальна кількість поранених від атаки РФ налічує 22 людини

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Рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дніпрі тіло дворічної дитини, загальна кількість поранених від атаки РФ налічує 22 людини

Уночі з-під завалів зруйнованого будинку внаслідок російської атаки в Дніпрі рятувальники дістали тіло дворічної дитини, а загальна кількість поранених зросла до 22 осіб, кількість постраждалих дітей без зміни - 5 осіб, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Росіяни вбили дитину. Вночі з-під завалів будинку в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося два рочки. Щирі співчуття рідним...", - написав він у телеграм-каналі.

Голова ОВА зазначив, що станом на ранок неділі постраждали 22 людини, з них 5 - діти.

Також він повідомив, що два двоповерхові будинки, між якими влучила ворожа ракета, частково зруйновано. Пошкоджено й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.

"Вночі рашисти не залишали Дніпропетровщину в спокої", - наголосив він.

Зокрема, по Нікополю окупанти вдарили з артилерії. Загорілися два автомобілі, пожежі вже загасили. Також зруйновано 3 багатоповерхівки, ресторан, лінії електропередач. Без жертв.

"Захисники з ПВК "Схід" збили над областю 2 крилаті ракети та 1 безпілотник, імовірно, "Шахед", - наголосив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #дніпропетровська_область

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