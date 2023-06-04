Верещук: Одним із головних завдань стане відновлення критичної інфраструктури Донецької та Луганської областей після деокупації

Одним із ключових завдань стане відновлення критичної інфраструктури Донецької та Луганської областей після деокупації, заявила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Донеччина та Луганщина є регіонами, найбільше постраждалими від російської агресії. Тому одним із першочергових завдань стане відновлення критичної інфраструктури. Тут важливою буде підтримка наших міжнародних партнерів", - зазначила Верещук у суботу на нараді з керівництвом областей у Дніпрі.

Як зазначається, під час наради обговорювали плани невідкладних дій зі стабілізації та реінтеграції областей після їхньої деокупації.

Керівник Донецької ОДА Павло Кириленко та голова Луганської ОДА Артем Лисогор відзвітували про стан підготовки дій.

Зокрема, йшлося про утворення координаційних органів та підготовку планів першочергових дій щодо стабілізації та реінтеграції деокупованих територій.

"Детальні плани розробляються за такими напрямами, як безпека, відновлення роботи органів державної влади, гуманітарне, медичне реагування, відновлення інфраструктури, економіка, соціальний захист тощо", - ідеться в повідомленні.