СБУ затримала чинного чиновника Херсонської ОВА, який співпрацював із окупантами

Служба безпеки України в рамках стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні затримала посадовця Херсонської обласної військової адміністрації, який у період тимчасової окупації міста добровільно погодився зайняти посаду у створеному агресором "головному управлінні міністерства внутрішніх справ Херсонської області".

"Там він був призначений "старшим експертом відділення бухгалтерських та фінансово-аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру". До його "обов'язків" входила підготовка так званих "експертиз фінансової діяльності підприємств". Експертизи потрібні були для фабрикування справ проти патріотично налаштованих власників українських компаній у захопленій частині регіону. Встановлено, що, перебуваючи в лавах окупаційного органу, ворожий поплічник їздив до Москви на "курси підвищення кваліфікації", - повідомляє пресслужба СБУ.

Після звільнення обласного центру фігурант спочатку "заліг на дно", а згодом знову влаштувався до місцевої ОВА.

Співробітники СБУ викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали.

Під час обшуку за адресою його проживання було виявлено роздруковані закони, накази та інструкції МВС РФ з питань організації підготовки судових експертиз в експертно-криміналістичних підрозділах органів внутрішніх справ Росії та документи, що підтверджують його стажування в Москві.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч.7 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці.