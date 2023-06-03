Унаслідок обстрілу прикордоння Сумської області загинув 85-річний чоловік

У п'ятницю російські окупанти обстріляли Хотинську громаду Сумської області, внаслідок обстрілу загинув 85-річний чоловік, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"За даними слідства, 2 червня 2023 року в денний час окупанти з території Російської Федерації з мінометів обстріляли Хотінську громаду на Сумщині. 85-річний чоловік, який перебував на власній присадибній ділянці, дістав смертельних поранень. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки", - йдеться в повідомленні в суботу.

Під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно з правоохоронцями продовжують документувати наслідки ворожих обстрілів. Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Сумській області.