Події

14:34 03.06.2023

Унаслідок обстрілу прикордоння Сумської області загинув 85-річний чоловік

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У п'ятницю російські окупанти обстріляли Хотинську громаду Сумської області, внаслідок обстрілу загинув 85-річний чоловік, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"За даними слідства, 2 червня 2023 року в денний час окупанти з території Російської Федерації з мінометів обстріляли Хотінську громаду на Сумщині. 85-річний чоловік, який перебував на власній присадибній ділянці, дістав смертельних поранень. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки", - йдеться в повідомленні в суботу.

Під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно з правоохоронцями продовжують документувати наслідки ворожих обстрілів. Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Сумській області.

Теги: #обстріл #сумська_область

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