Енергетики продовжують відновлювати світло знеструмленим через негоду споживачам Київської та Чернігівської областей

Тривають відновлювальні роботи в Київській області, де внаслідок негоди в п'ятницю повністю залишилися без електропостачання 11 населених пунктів і частково - 35, і в Чернігівській області, де було знеструмлено 45 населених пунктів, повідомило Міністерство енергетики.

Водночас, згідно з його повідомленням у суботу, вже вдалося заживити всі 36 тис. споживачів у Києві, які були тимчасово знеструмлені через технологічні порушення, зокрема, спричинені попереднім обстрілом.

Міненерго зазначило, що в Донецькій області через бойові дії знеструмлено 34 населених пункти, також унаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

"За добу вдалося повернути світло понад 64 тисячам споживачів. Більшість із них - абоненти в Києві, Донецькій та Харківській областях", - ідеться в повідомленні.

Загалом, як наголосило Міненерго, ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована, а виробленої електроенергії достатньо для покриття споживання, дефіциту в системі немає.

За даними міністерства, за добу обсяг природного газу в сховищах зріс майже на 27 млн куб. м, а його запаси становили 9,6 млрд куб. м, що на 0,1 млрд куб. м більше за показник п'ятниці.