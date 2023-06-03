Події

08:10 03.06.2023

ЗС України за добу ліквідували 560 окупантів, 32 артсистеми і 28 БПЛА

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ЗС України за добу ліквідували 560 окупантів, 32 артсистеми і 28 БПЛА

За добу знищено 560 окупантів, 32 артсистеми, 28 БПЛА, 15 крилатих ракет, 32 одиниці автомобільної та спецтехніки, 12 бронемашин, 7 ППО і 7 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ в суботу.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 209470 (+560) осіб ліквідовано, танків - 3829 (+10) од, бойових броньованих машин - 7502 (+12) од, артилерійських систем - 3533 (+32) од, РСЗВ - 582 (+7) од, засобів ППО - 342 (+7) од, літаків - 313 (+0) од, гелікоптерів - 298 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3165 (+28), крилаті ракети - 1132 (+15), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6289 (+22) од, спеціальна техніка - 475 (+10)", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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