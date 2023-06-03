3 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 465 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 465 RUSSIAN AGRESSION

3 червня у світі відзначають Всесвітній день велосипеда, День народження парашута.

У Чорногорії - День оголошення незалежності, День Мабо в Австралії, Вісакха Буча в Таїланді.

3 червня 1965 року астронавт Едвард Вайт став першим американцем і другою у світі людиною, яка вийшла у відкритий космос.

Православна церква вшановує пам'ять святої Олени.

Всесвітній день велосипеда

Проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у квітні 2018 року. Співавторами документа стали 56 держав. А з ініціативою заснування цієї міжнародної дати виступили представники Туркменістану.

Ґрунтуючись і підтверджуючи унікальність, давню історію та багатофункціональність велосипеда, який є простим, недорогим, надійним і прийнятним видом транспорту, ООН підтримало цю пропозицію. А оскільки велосипед – найбільш екологічний чистий вид транспорту, його використання сприяє дбайливому ставленню до довкілля, підтримці здоров'я та розвитку спорту.

День народження парашута

Перший ескіз парашута намалював Леонардо да Вінчі 1483 року. Парашут Леонардо був схожий на сучасний, проте відсутність практичної потреби в його застосуванні слугувала перешкодою для виготовлення подібних снарядів. Тільки розвиток повітроплавання через 200 років і часті катастрофи спонукали винахідників впритул зайнятися створенням апарату для благополучного спуску людини з великої висоти.

Уперше побудував і випробував такий пристрій французький фізик Ленорман, який і дав йому назву - "парашут" (грецьк. "пара" - проти і франц. "шюте" - падіння).

Він мав конусоподібну форму, був зшитий із полотна і для зменшення повітропроникності обклеєний зсередини папером. Кілька десятків тонких строп сходилися до сидіння, сплетеного з вербових прутів. Однак ніхто з повітроплавців так і не скористався винаходом, хоча успішні досліди з тваринами, яких винахідник скидав на своєму парашуті з балкона обсерваторії в Монпельє з висоти 26 метрів, довели його надійність.

3 червня 1785 року французький повітроплавець Франсуа Бланшар (1753-1809) продемонстрував у Лондоні сконструйований ним парашут для стрибків із повітряної кулі. Сам Бланшар випробувати свій винахід не наважився і з висоти 300 м скинув на парашуті собаку.

Тварина приземлилася благополучно. За рік у Гамбургу Бланшар провів наступний експеримент. Цього разу з неба на землю спустився баран.

Першим сміливцем, який із парашутом стрибнув із повітряної кулі, став французький аеронавт Андре-Жак Гарнерен. Сталося це 22 жовтня 1797 року. Його стрибок із висоти 400 метрів над паризьким парком Монсо став першим у Європі.

Ще цього дня:

1892 - Засновано англійський футбольний клуб "Ліверпуль";

1970 - Американський біолог індійського походження Гар Гобінд Корана синтезував перший штучний ген;

1985 - Ватикан та Італія підписали договір про те, що католицьку релігію позбавлено статусу державної в Італії;

2006 - Чорногорія проголосила незалежність;

2010 - Стартував третій етап проєкту Марс-500;

2017 - Почала діяти соціальна інтернет-мережа Ukrainians.

Церковне свято

Цього дня вшановують пам'ять святої Олени, яка жила в 3-4 століттях. Вона була матір'ю римського імператора Костянтина I і прославилася своєю діяльністю з поширення християнства. За її ініціативою в Єрусалимі було проведено розкопки, під час яких було знайдено Гроб Господній, Животворний Хрест та інші реліквії.

Іменини: Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав.