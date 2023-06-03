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02:29 03.06.2023

Кулеба розкритикував повільний прогрес у питанні запровадження санкцій проти російських підприємств-виробників ракет та дронів

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Кулеба розкритикував повільний прогрес у питанні запровадження санкцій проти російських підприємств-виробників ракет та дронів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо прогрес у питанні запровадження санкцій проти російських підприємств-виробників ракет і дронів буде таким самим повільним, то “доведеться вивести відвертість цієї публічної розмови на ще більш високий рівень” з конкретними країнами.

На спільному брифінгу з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкном у Києві Кулеба повідомив, що однією з тем переговорів були санкції проти російських оборонних підприємств, залучених до виготовлення ракет та дронів.

“Ми працювали на всіх майданчиках, закликали, передавали списки із 36 компаній російського ВПК. То був листопад. З того списку, що ми просили ввести, відверто скажу лише мала частина компаній потрапила під санкції. Що ми бачимо? Безперервні ракетні атаки та атаки дронами”, - заявив міністр.

Він додав, що якщо так піде й надалі, то “доведеться вивести відвертість цієї публічної розмови на ще більш високий рівень із конкретними країнами та поясненнями, чому хтось не хоче застосовувати ці санкції”.

"І нехай тоді колеги публічно пояснюють своїм громадянам, українцям у чому проблема застосувати санкції проти російського заводу, який виробляє ракети, якими вбивають українців", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що російська індустрія ракетного терору має бути зупинена. Глава МЗС зазначив, що це збереже життя українців, а також гроші українських партнерів, які допомагають постачанням ракет та систем ППО.

“Я не розумію, чому 7 місяців такий повільний прогрес. Хто і що втрачає, цікаво буде почути, які бізнес чи інтереси політичні перебувають під загрозою від запровадження санкцій проти оборонних підприємств, які виробляють ракети та дрони”, - сказав глава відомства.

Також Кулеба повідомив, що попросив естонського колегу порушити це питання на рівні ЄС.

7 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що надіслав високому представнику ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепу Боррелю лист із пропозицією ввести жорсткі санкції проти російського виробництва ракет.

Теги: #рф #україна #санкції

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