Чотирьом особам повідомлено про підозру через недопуск громадян до укриття в Києві

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури в столиці було повідомлено про підозру трьом посадовим особам районної державної адміністрації та охоронцю медичного закладу, яких було затримано в межах розслідування трагічних наслідків через недопущення громадян до укриття, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), а охоронцю - залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.

Пресслужба Міністерства внутрішніх справ повідомляє, що поліція повідомила про підозру першій заступниці Деснянської районної державної адміністрації (за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків); директору лікарні (за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України); заступнику директора з технічних питань (за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України); охоронцю (ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України - залишення в небезпеці).

Поліцейські провели опитування очевидців, постраждалих і персоналу медзакладу. На місці події слідчі вилучили службову документацію, а також знайшли ключі, якими можна було відчинити укриття з обох боків, зайшли до бомбосховища та впевнилися, що вхідні двері справді були зачинені.

Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Раніше в межах слідства прокурори спільно з поліцією здійснили обшуки у двох департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та в медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття.

Тривають слідчі дії у кримінальному провадженні. За їхніми результатами буде надано правову оцінку і діям посадових осіб КМДА.

Як повідомлялося, у ніч на 1 червня російська армія випустила в напрямку Києва десять ракет "Іскандер". Унаслідок цієї атаки загинули троє людей, серед них дитина. Це сталося в момент, коли вони намагалися потрапити до укриття поліклініки, але їм не відкрили.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження.

Досудове розслідування здійснює Деснянське управління поліції Головного управління Нацполіції в м. Києві, оперативний супровід - Департамент стратегічних розслідувань (ДСР) у м. Києві Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.