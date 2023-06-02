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20:49 02.06.2023

Правоохоронці розслідують факти неправомірних заволодінь бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів у Києві

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Правоохоронці розслідують факти неправомірних заволодінь бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів у Києві

Прокуратура спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції розслідують факти неправомірних дій посадових осіб органів місцевого самоврядування та підрядників, які здійснюють заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт укриттів у Києві, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Прокурори Київської міської прокуратури спільно зі слідчими столичного главку поліції та оперативними працівниками УСР у місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України розслідують факти неправомірних дій з боку посадовців органів місцевого самоврядування, які у змові з підрядниками здійснюють заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт та укомплектування укриттів і споруд цивільного захисту в м. Києві (ст.ст.191, 366 КК України)", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому у телеграм-каналі.

Згідно з даними Київської міської державної адміністрації, у 2022-2023 рр. з міського бюджету було виділено 1,2 млрд грн на облаштування укриттів.

У межах слідства правоохоронці зібрали докази, які підтверджують злочинні дії та змову замовників робіт із переможцями тендерів, спрямовані на розтрату та заволодіння бюджетними коштами під час реконструкції укриттів.

"Зокрема, під час проведення огляду лише одного з об'єктів цивільного захисту у Святошинському районі правоохоронці із залученням експертів зафіксували факти невиконання робіт у повному обсязі, незадовільне їх виконання, використання неякісних легкозаймистих, пожежонебезпечних матеріалів із завищенням їхньої вартості більш ніж на 1 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У п'ятницю в зазначеному провадженні слідчі Слідчого управління Головного управління Нацполіції в м. Києві спільно з оперативними працівниками Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) у м. Києві Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції (ДВБ НПУ) продовжують оглядати низку укриттів і споруд цивільного захисту, розташованих на території столиці.

Станом на 19:00 було оглянуто 15 об'єктів.

Також здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях органами досудового розслідування Деснянського, Подільського, Голосіївського та Солом'янського районів столиці за аналогічними фактами розкрадання бюджетних коштів під час ремонту укриттів.

Правоохоронні органи столиці проводять системну роботу з документування фактів розтрати та заволодіння бюджетними коштами, що виділялися на ремонт укриттів та споруд цивільного захисту як посадовими особами, так і суб'єктами господарювання.

 

 

 

Теги: #київ #укриття #підозра

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