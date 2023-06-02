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20:38 02.06.2023

Резніков: Канада продовжить підтримувати Україну в досягненні перемоги у війні

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Резніков: Канада продовжить підтримувати Україну в досягненні перемоги у війні

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із міністеркою оборони Канади Анітою Ананд у Сінгапурі.

"Був радий зустрітися зі своєю канадською колегою і другом Анітою Ананд у Сінгапурі. Ми обговорили ситуацію на передовій, наш майбутній контрнаступ і підготовку українських воїнів. Пані Ананд повторила, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну в досягненні перемоги в цій війні та допомагатиме у відновленні. Канада рада приєднатися до танкової коаліції та натхненна нашою рішучістю захищати себе. Кожен день нашої спільної праці наближає перемогу", - написав Резніков у твіттері.

 

Теги: #канада #військові #підготовка

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