Резніков: Канада продовжить підтримувати Україну в досягненні перемоги у війні

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із міністеркою оборони Канади Анітою Ананд у Сінгапурі.

"Був радий зустрітися зі своєю канадською колегою і другом Анітою Ананд у Сінгапурі. Ми обговорили ситуацію на передовій, наш майбутній контрнаступ і підготовку українських воїнів. Пані Ананд повторила, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну в досягненні перемоги в цій війні та допомагатиме у відновленні. Канада рада приєднатися до танкової коаліції та натхненна нашою рішучістю захищати себе. Кожен день нашої спільної праці наближає перемогу", - написав Резніков у твіттері.