Зеленський провів наради щодо формування політики на перспективу

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю наради з формування політики на перспективу.

"Провів декілька нарад, тривалих і змістовних, щодо формування нашої політики - комплексної - на перспективу. Що стосується подальшої трансформації держави. Того, що стосується нашої участі в глобальних процесах. Як завжди, готуємо новини та рішення, які дадуть Україні та українцям ще більше міцності", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.