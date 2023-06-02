Події

20:07 02.06.2023

Клименко: ДСНС і Нацполіція вже розпочали перевірки укриттів у всій країні

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Клименко: ДСНС і Нацполіція вже розпочали перевірки укриттів у всій країні

Міністерство внутрішніх справ України вже розпочало виконання доручення президента щодо перевірки захисних споруд у всій країні, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Отримав на Ставці доручення від президента України Володимира Зеленського перевірити стан та доступність укриттів у всіх населених пунктах України. Виконуємо невідкладно. ДСНС України та Національна поліція України протягом дня вже проводять відповідні перевірки", - написав Клименко у фейсбуці.

Він наголосив, що кожне укриття має власника, а отже, кожен випадок нехтування безпекою людей має ім'я.

"Моя особиста команда - об’єктивні та глибокі ревізії. Виявлені порушення мають бути належно зафіксовані, а винні - притягненні до відповідальності", - заявив міністр.

 

 

Теги: #клименко #укриття #перевірка

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