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12:17 02.06.2023

На бахмутському напрямку за добу 107 окупантів знищено, 126 дістали поранень, ворог продовжує ротаційні заходи - Череватий

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На бахмутському напрямку за добу 107 окупантів знищено, 126 дістали поранень, ворог продовжує ротаційні заходи - Череватий

На бахмутському напрямку противник продовжує проводити ротаційні заходи, прикриваючись сильним артилерійським вогнем по українських позиціях, за добу 107 окупантів було знищено, 126 поранено, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"За цю добу не було бойових зіткнень, але ворог свої ротаційні заходи потужно прикриває артилерійським вогнем. За цю добу 452 рази він (ворог - ІФ-У) бив різними калібрами ствольної артилерії та з РСЗВ по наших позиціях. Здійснив шість авіанальотів. Ми, зі свого боку, не даємо ворогу в спокійних умовах проводити ротацію, завдаємо потужних ударів", - сказав Череватий в ефірі національного телемарафону.

Він повідомив, що за добу було знищено 107 російських окупантів, 126 дістали поранень. Крім того, знищено ворожий БМП, сім гармат, САУ "Піон", три польові склади з боєприпасами та чотири військові автомобілі.

Череватий зазначив, що втрати серед найманців ПВК "Вагнер" під час спроби захопити Бахмут величезні. Зокрема, західні медіа повідомляли про втрати від 60-70 і 100 тисяч поранених і загиблих бійців.

"Але всі сходяться на тому, що понад 20 тисяч летальних втрат. Це неймовірні втрати для районного центру", - наголосив він.

Він також додав, що українські сили досягли головного - "виснажили та вибили противника, змусили "вагнерівців" втекти".

"І ми зараз продовжуємо завдавати потужних ударів по їхньому угрупованню. Війська, що заходять замість "вагнерівців", м'яко кажучи, не дуже прагнуть туди заходити, бо знають, що було з їхніми попередниками. Їхній моральний стан далекий від оптимального", - заявив Череватий.

Теги: #війна #зсу #бахмут

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