В УЦОЯО розраховують у майбутньому проводити ЗНО в комп'ютерному форматі

Директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляє, що відомство розраховує в майбутньому реалізувати можливість проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в комп'ютерному форматі.

"Ми плануємо створювати передумови для проведення комп'ютерного зовнішнього незалежного оцінювання з використанням усіх здобутків НМТ цього і минулого року", - сказала Вакуленко в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За її словами, те, що останніми роками національний мультипредметний тест (НМТ) відбувається в комп'ютерному, а не паперовому форматі, є позитивним моментом.

Що стосується негативних сторін НМТ, то голова УЦОЯО зазначила, що цей тест дуже короткий для ґрунтовного оцінювання знань, а також обмежена можливість обирати більшу кількість предметів для складання.