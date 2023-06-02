Події

08:31 02.06.2023

Втрати окупантів під Бахмутом становили щонайменше 60 тис. осіб

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Втрати окупантів під Бахмутом становили щонайменше 60 тис. осіб

Росія зазнала щонайменше 60 тис. втрат особового складу, намагаючись захопити м. Бахмут Донецької області, повідомляє телеканал Sky News із посиланням на західного чиновника.

"Ми вважаємо, що захоплення Бахмута, ймовірно, коштувало Росії щонайменше 60 000 втрат у секторі Бахмут - Попасна упродовж річної битви", - цитує видання слова анонімного джерела.

Як зазначає Sky News, це "консервативна оцінка" кількості російських втрат на цій ділянці фронту.

Що стосується передбачуваного співвідношення вбитих і поранених, то джерело видання вважає, що "вбито принаймні третину".

Також, пише видання, західний чиновник повторив слова низки спостерігачів, які назвали Бахмут "таким, що не має стратегічного значення" з погляду ширшого конфлікту.

"У Бахмуті, за нашими оцінками, українські елементи пішли з основної забудованої частини міста. Ми бачимо, що сили Вагнера (найманців) перебувають у процесі виведення, принаймні наразі. Заміна цих силових елементів є важливим зобов'язанням і без того перевантажених регулярних сил Росії", - цитує чиновника Sky News.

Також зазначає видання, чиновник додав, що загальна кількість російських втрат зараз перевищує 200 тис. осіб, і є ознаки того, що Україна може почати контрнаступ найближчими тижнями.

 

 

 

Теги: #втрати #бахмут #окупанти

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