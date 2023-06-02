У Херсонській області 16 людей отримали поранення в результаті обстрілів

За добу окупанти здійснили 81 обстріл Херсонської області, 16 осіб - поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю вранці.

"За минулу добу противник здійснив - 81 обстріл, випустивши 381 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів (38 снарядів)", - написав він у телеграм-каналі.

За даними очільника ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, будівлі соціальної та критичної інфраструктури Херсонського та Бериславського районів.

"У результаті російської агресії 16 осіб отримали поранення", - наголосив Прокудін.

Крім того, він нагадав, що в регіоні триває евакуація населення, з деокупованої території області евакуйовано 94 людини.