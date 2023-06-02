США запровадили санкції щодо чотирьох компаній у зв'язку з конфліктом у Судані

США в четвер уперше оголосили про санкції проти структур, пов'язаних з учасниками конфлікту в Судані - суданськими збройними силами і воєнізованим формуванням Сил швидкого реагування (СШР).

Загалом під санкції потрапили чотири компанії. Згідно з пресрелізом Мінфіну США, зокрема, йдеться про дві структури, що мають стосунок до СШР. Одна з них - компанія Al Junaid Multi Activities Co Ltd, яку контролює командувач СШР Мухаммад Хамдан Дагалої і його брат, і яка діє в низці секторів суданської економіки, зокрема в золотодобувній промисловості. Друга компанія - Tradive General Trading L.L.C. - базується в ОАЕ, і вона закуповувала транспорт для СШР.

Крім того, до санкційних списків внесли дві структури, пов'язані з суданськими військовими. Це найбільше суданське оборонне підприємство Defense Industries System, що виробляє широкий набір вогнепальної зброї, військового транспорту та амуніції, і збройова фірма Sudan Master Technology.

У відомстві нагадали, що все майно цих структур, яке перебуває в юрисдикції США та американських громадян, необхідно заблокувати і відзвітувати перед Управлінням з контролю за іноземними активами міністерства фінансів (OFAC). Будь-які структури, якими більш ніж на 50% володіють ці підсанкційні організації, також блокують. Усі транзакції, що проводяться в їхніх інтересах на території США або американцями, заборонені без особливого дозволу OFAC.

Тим часом, за даними Associated Press, держдеп оголосив про обмеження на видачу віз представникам суданських військових і СШР, а також діячам режиму колишнього президента Судану Омара аль-Башира.

Зі свого боку радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван засудив нездатність сторін конфлікту в Судані дотримуватися режиму припинення вогню.

Зіткнення в Судані почалися у квітні 2023 року. Останніми тижнями сторони періодично укладають угоди про припинення вогню, проте нерідко надходять повідомлення щодо продовження бойових дій. Паралельно з цим військові та СШР проводили переговори в Джидді (Саудівська Аравія). Посередниками виступають США та Саудівська Аравія.

Однак у середу армія і СШР знову обвинуватили один одного в нападах у Хартумі та в центральній частині країни і в недотриманні перемир'я. Потім ЗС Судану оголосили про припинення переговорів із СШР у Джидді.