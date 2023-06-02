Події в російській Білгородській області "це тільки початок"

Рейди РДК і Легіону "Свобода Росії" в Білгородській області, а також атаки БПЛА "це тільки початок", заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

"Це ж не перший випадок, коли росіяни зі зброєю в руках ідуть захищати свою країну. Звикаємо до цього. Я неодноразово наголошував - мають право... Я впевнений, що це тільки початок - далі буде. Це буде не тільки Білгород. Ви ж бачите, що там відбувається - то дрони самі по собі по Москві починають запускати, то ще щось. Дивна країна", - зазначив секретар РНБО.

Данілов вважає, що "нічого дивного не відбувається, дедалі наступного разу ми бачитимемо такі речі - це лише питання часу".

Раніше повідомлялося, що Легіон "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус" вранці в четвер, 1 червня, заявили про те, що перебувають на українсько-російському кордоні і планують просуватися на територію РФ.

"Ми, легіон "Свобода Росії", зараз перебуваємо біля кордону нашої батьківщини, дуже скоро ми висунемося знову на територію Росії, щоб принести мир, свободу і спокій. Грайворон - це тільки початок. Внаслідок боягузтва путінських військових шакалів нам дісталося багато трофеїв. Завдяки цьому ми зможемо більше озброїти наших соратників. Ми йдемо визволяти всю Росію - від Білгорода до Владивостока. Щоб у Москві було піднято біло-синьо-білий прапор свободи", - сказав боєць легіону у відео, опублікованому в телеграм-каналі.