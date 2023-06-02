Окупанти погрожують жителям Херсонської області, які відмовляються отримувати російські паспорти

Окупаційні війська продовжують примусову паспортизацію в Херсонській області, а також погрожують громадянам, які відмовляються отримувати паспорти РФ, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України.

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Зокрема, російська окупаційна адміністрація визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина Російської Федерації з обов'язковою письмовою відмовою від українського паспорта", - йдеться у зведенні.

Також Генштаб інформує, що місцеві енергетичні компанії повідомляють про обов'язкове перепідписання нових договорів на постачання електроенергії лише за наявності російського паспорта.

"Усім українським громадянам, які відмовляться від отримання російських документів, погрожують припиненням постачань електроенергії, депортацією, конфіскацією майна та примусовим виселенням із власних будинків", - наголошено в повідомленні.