2 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 464 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 464 RUSSIAN AGRESSION

2 червня у світі відзначають День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі.

В Італії - День Республіки, у Болгарії - День Ботєва і День троянди, День ананаса в Таїланді.

70 років тому, 1953 року у Великій Британії відбулася коронація англійської королеви Єлизавети II.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія.

Міжнародний день здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі

День відзначають щорічно з 2011 року. Ідея народилася як відповідь американському Національному дню, коли можна їсти все, що хочеться, або Дню обжерливості.

Мета свята - привернення уваги громадськості до питань культури здорового харчування, яке забезпечує нормальний розвиток і життєдіяльність людини, сприяє зміцненню здоров'я та профілактиці захворювань. Дотримання правил здорового харчування передбачає правильний баланс вуглеводів і корисних речовин, достатню кількість щоденних фізичних навантажень.

Ще цього дня:

1918 - Німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнали владу гетьмана в Україні;

1924 - Американський Конгрес надав громадянство всім американським індіанцям;

1946 - У результаті проведеного в Королівстві Італія плебісциту ліквідовано монархію і проголошено створення Італійської Республіки.

2010 - Депутати Національної асамблеї Квебека одноголосно ухвалили законопроєкт про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу і проголосили День пам'яті жертв Голодомору.

Церковне свято

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія. Вони жили за часів правління імператора Нумеріана. Фалалея схопили в Егеї і привели до правителя. Він зізнався, що родом із Сирії, його батько був воєначальником, а сам навчений лікуванню, проте увірував у Христа. Його наказали піддати тортурам - просвердлити дірки в гомілках і підвісити за ноги на стіні, однак вартові Олександр і Астерій замість Фалалея вивісили шматок дерева. Тоді правитель Егеї наказав стратити всіх, але спроба виявилася невдалою. Тоді він наказав втопити Фалалея - теж не вдалося. Коли Фалалея кинули до диких звірів, вони не стали його їсти. Убили святого мечем під час нової страти, коли він сам поклав голову на плаху.

Іменини: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій.