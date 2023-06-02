2 червня: Яке сьогодні свято
ДЕНЬ 464 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 464 RUSSIAN AGRESSION
2 червня у світі відзначають День здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі.
В Італії - День Республіки, у Болгарії - День Ботєва і День троянди, День ананаса в Таїланді.
70 років тому, 1953 року у Великій Британії відбулася коронація англійської королеви Єлизавети II.
Православна церква вшановує пам'ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія.
Міжнародний день здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі
День відзначають щорічно з 2011 року. Ідея народилася як відповідь американському Національному дню, коли можна їсти все, що хочеться, або Дню обжерливості.
Мета свята - привернення уваги громадськості до питань культури здорового харчування, яке забезпечує нормальний розвиток і життєдіяльність людини, сприяє зміцненню здоров'я та профілактиці захворювань. Дотримання правил здорового харчування передбачає правильний баланс вуглеводів і корисних речовин, достатню кількість щоденних фізичних навантажень.
Ще цього дня:
1918 - Німецька імперія та Австро-Угорська імперія юридично визнали владу гетьмана в Україні;
1924 - Американський Конгрес надав громадянство всім американським індіанцям;
1946 - У результаті проведеного в Королівстві Італія плебісциту ліквідовано монархію і проголошено створення Італійської Республіки.
2010 - Депутати Національної асамблеї Квебека одноголосно ухвалили законопроєкт про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу і проголосили День пам'яті жертв Голодомору.
Церковне свято
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія. Вони жили за часів правління імператора Нумеріана. Фалалея схопили в Егеї і привели до правителя. Він зізнався, що родом із Сирії, його батько був воєначальником, а сам навчений лікуванню, проте увірував у Христа. Його наказали піддати тортурам - просвердлити дірки в гомілках і підвісити за ноги на стіні, однак вартові Олександр і Астерій замість Фалалея вивісили шматок дерева. Тоді правитель Егеї наказав стратити всіх, але спроба виявилася невдалою. Тоді він наказав втопити Фалалея - теж не вдалося. Коли Фалалея кинули до диких звірів, вони не стали його їсти. Убили святого мечем під час нової страти, коли він сам поклав голову на плаху.
Іменини: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій.