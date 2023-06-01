Події

21:37 01.06.2023

Російські війська упродовж дня вісім разів обстріляли Чернігівську та Сумську області

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Російські війська упродовж дня вісім разів обстріляли Чернігівську та Сумську області

Російські окупанти протягом дня 8 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей, вогонь вели з артилерії, мінометів і вертольотів, повідомляє Оперативне командування "Північ" станом на 21:00 у четвер.

"З 11:47 до 12:20 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, поблизу н.п. Янжулівка.

З 11:50 до 12:35 зафіксовано 12 приходів, імовірно з міномета 82 мм, біля н.п. Єліне. Внаслідок обстрілу виникла пожежа господарської будівлі.

З 12:37 до 13:25 зафіксовано 8 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Хотіївка.

З 14:25 до 15:30 зафіксовано 29 приходів, імовірно з міномета 120 мм, у районі н.п. Єліне.

Близько 14:50 зафіксовано 1 прихід (імовірно з міномета) по н.п. Середина-Буда. Внаслідок вибуху сталося загоряння будинків та господарських будівель.

З 18:35 до 18:55 зафіксовано 5 приходів, імовірно з міномету 120 мм, у районі н.п. Янжулівка.

Близько 19:01 зафіксовано 2 приходи, ймовірно НУРС, випущені з гелікоптера ворога, в районі н.п. Червоний Хутір.

З 19:26 до 19:27 зафіксовано 4 приходи, ймовірно, НУРС, випущені з гелікоптера ворога, в районі н.п. Галаганівка", - ідеться в повідомленні на фейсбук-сторінці.

За даними ОК "Північ", про втрати серед місцевого населення або цивільної інфраструктури інформація не надходила.

 

 

 

Теги: #обстріли #прикордоння

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