Польща допоможе Україні підготувати пілотів для літаків F-16, однак не передасть їй ці винищувачі, оскільки в самій Польщі їх не вистачає, заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

"Ми визначили графік цих навчань. Польща допоможе Україні підготувати пілотів винищувачів F-16", - заявив Моравецький за підсумками розмови в колі кількох прем'єр-міністрів і президента України щодо підготовки українських пілотів у сфері експлуатації літаків F-16 на полях Європейського політичного саміту в Молдові.

Він також наголосив на важливості передачі Україні зенітно-ракетних комплексів "Patriot" з боку тих країн, які ними володіють.

"Під час цієї зустрічі я наголосив, наскільки важливо, щоб інші країни, які мають системи "Patriot", якнайшвидше поділилися ними з Україною, і я можу сказати, що ця зустріч була дуже, дуже конструктивною і позитивною", - сказав прем'єр.

Однак про передачу Польщею українцям систем ЗРК "Patriot", за словами Моравецького, поки що також не йдеться.