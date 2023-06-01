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21:29 01.06.2023

Польща допоможе Україні підготувати пілотів для літаків F-16

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Польща допоможе Україні підготувати пілотів для літаків F-16

Польща допоможе Україні підготувати пілотів для літаків F-16, однак не передасть їй ці винищувачі, оскільки в самій Польщі їх не вистачає, заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

"Ми визначили графік цих навчань. Польща допоможе Україні підготувати пілотів винищувачів F-16", - заявив Моравецький за підсумками розмови в колі кількох прем'єр-міністрів і президента України щодо підготовки українських пілотів у сфері експлуатації літаків F-16 на полях Європейського політичного саміту в Молдові.

Він також наголосив на важливості передачі Україні зенітно-ракетних комплексів "Patriot" з боку тих країн, які ними володіють.

"Під час цієї зустрічі я наголосив, наскільки важливо, щоб інші країни, які мають системи "Patriot", якнайшвидше поділилися ними з Україною, і я можу сказати, що ця зустріч була дуже, дуже конструктивною і позитивною", - сказав прем'єр.

Однак про передачу Польщею українцям систем ЗРК "Patriot", за словами Моравецького, поки що також не йдеться.

 

 

 

Теги: #польща #підготовка #пілоти

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