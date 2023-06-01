Події

21:17 01.06.2023

Охоронець поліклініки, де люди не могли потрапити до укриття, був тверезий

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Охоронець поліклініки, де люди не могли потрапити до укриття, був тверезий

Медичний огляд охоронця столичної поліклініки в Деснянському районі, де вночі люди не могли потрапити до укриття, засвідчив, що він був тверезий, передає "Суспільне".

Про це "Суспільному" повідомив керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Антон Єфімов.

Як повідомлялося, у ніч на 1 червня російська армія випустила в напрямку Києва десять ракет "Іскандер". Унаслідок цієї атаки загинули троє людей, серед них дитина. Це сталося тоді, коли вони намагалися потрапити в укриття поліклініки, але їм не відкрили.

Столична прокуратура проводить слідчі дії через загибель людей поблизу медзакладу в Києві внаслідок російської атаки вночі 1 червня.

Мер Києва Віталій Кличко ініціював тимчасове відсторонення від виконання обов'язків посадовців Деснянського району через загибель людей унаслідок атаки РФ уночі 1 червня. Ідеться про голову Деснянської райдержадміністрації Дмитра Ратникова та керівника медзакладу, куди надійшли скарги на роботу укриття.

 

 

 

Теги: #київ #укриття #охоронець

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