Саміт Європейського політичного партнерства продемонстрував нашу силу і єдність у той час, коли стабільність нашого континенту перебуває під загрозою, сказала на підсумковій пресконференції президентка Молдови Мая Санду.

"Ми показали, що єдині проти найбільшої військової агресії з часів Другої світової війни і проти порушень міжнародного права. Ми сказали президенту Зеленському, що будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказала вона.

"Як президент Молдови я знаю, що, якби не опір і мужність України, моя власна країна опинилася б під загрозою", - заявила Санду.

Вона зазначила, що "всі погодилися з тим, що продовжимо наші зусилля щодо подальшої інтеграції нашого континенту через тісніше стратегічне співробітництво, поліпшення зв'язку і більш спільні дії в галузі енергетичної стійкості та клімату". "Ми домовилися активізувати наші спільні зусилля зі зміцнення кібер- і фізичної безпеки критично важливої європейської інфраструктури, включно з електричними мережами", - сказала президентка Молдови.

"Ми всі визнали, що європейське політичне співтовариство, засноване на успіху першої зустрічі в Празі, є унікальною можливістю для взаємодії і поліпшення двосторонніх відносин. ЄПC дозволяє нам визначити найкращі способи прискорення тих проєктів та ідей, які принесуть користь усім нашим громадянам", - зазначила вона.

"Сьогодні ми, лідери європейської політичної спільноти, зустрілися вдруге після першої зустрічі в Празі, і, як і тоді, ми хочемо послати потужний сигнал про єдність європейської сім'ї проти путінської війни, проти агресії проти України. Нашим демократичним свободам, принципам і цінностям, що лежать в основі Європейського союзу і міжнародного порядку, заснованого на правилах, загрожує агресивна війна Путіна. І проти цього виклику ми повинні реагувати і робити це разом", - заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Іспанія, сказав він, "із нетерпінням чекає на зустріч з усіма вами в стародавньому місті Гранада 5 жовтня, щоб продовжити наші дебати, обговорити наші ідеї і, перш за все, зміцнити наші зв'язки і нашу єдність".