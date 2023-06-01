Події

20:17 01.06.2023

Ми показали, що єдині проти найбільшої військової агресії з часів Другої світової війни

2 хв читати
Ми показали, що єдині проти найбільшої військової агресії з часів Другої світової війни

Саміт Європейського політичного партнерства продемонстрував нашу силу і єдність у той час, коли стабільність нашого континенту перебуває під загрозою, сказала на підсумковій пресконференції президентка Молдови Мая Санду.

"Ми показали, що єдині проти найбільшої військової агресії з часів Другої світової війни і проти порушень міжнародного права. Ми сказали президенту Зеленському, що будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказала вона.

"Як президент Молдови я знаю, що, якби не опір і мужність України, моя власна країна опинилася б під загрозою", - заявила Санду.

Вона зазначила, що "всі погодилися з тим, що продовжимо наші зусилля щодо подальшої інтеграції нашого континенту через тісніше стратегічне співробітництво, поліпшення зв'язку і більш спільні дії в галузі енергетичної стійкості та клімату". "Ми домовилися активізувати наші спільні зусилля зі зміцнення кібер- і фізичної безпеки критично важливої європейської інфраструктури, включно з електричними мережами", - сказала президентка Молдови.

"Ми всі визнали, що європейське політичне співтовариство, засноване на успіху першої зустрічі в Празі, є унікальною можливістю для взаємодії і поліпшення двосторонніх відносин. ЄПC дозволяє нам визначити найкращі способи прискорення тих проєктів та ідей, які принесуть користь усім нашим громадянам", - зазначила вона.

"Сьогодні ми, лідери європейської політичної спільноти, зустрілися вдруге після першої зустрічі в Празі, і, як і тоді, ми хочемо послати потужний сигнал про єдність європейської сім'ї проти путінської війни, проти агресії проти України. Нашим демократичним свободам, принципам і цінностям, що лежать в основі Європейського союзу і міжнародного порядку, заснованого на правилах, загрожує агресивна війна Путіна. І проти цього виклику ми повинні реагувати і робити це разом", - заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Іспанія, сказав він, "із нетерпінням чекає на зустріч з усіма вами в стародавньому місті Гранада 5 жовтня, щоб продовжити наші дебати, обговорити наші ідеї і, перш за все, зміцнити наші зв'язки і нашу єдність".

 

 

Теги: #європа #єдність #санду

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:32 01.06.2023
Зеленський і Санду обговорили інфраструктурні проєкти та євроінтеграцію

Зеленський і Санду обговорили інфраструктурні проєкти та євроінтеграцію

19:28 25.05.2023
Україна на сьогодні має найбільш оснащену армію в Європі з найбільшим бойовим досвідом - експостпред США при НАТО

Україна на сьогодні має найбільш оснащену армію в Європі з найбільшим бойовим досвідом - експостпред США при НАТО

05:38 23.05.2023
Азербайджан до 2027 року постачатиме до Європи 20 млрд куб. м газу на рік

Азербайджан до 2027 року постачатиме до Європи 20 млрд куб. м газу на рік

20:19 17.05.2023
Країни-учасниці Ради Європи ухвалили Декларацію на підтримку України

Країни-учасниці Ради Європи ухвалили Декларацію на підтримку України

22:36 16.05.2023
Зеленський закликав лідерів Ради Європи до "стовідсоткової єдності" – виступ на саміті

Зеленський закликав лідерів Ради Європи до "стовідсоткової єдності" – виступ на саміті

14:12 16.05.2023
Заступник голови ЄК: Пропозиції постачальників у рамках тендера зі спільної закупівлі газу країнами ЄС перевершили колективний попит

Заступник голови ЄК: Пропозиції постачальників у рамках тендера зі спільної закупівлі газу країнами ЄС перевершили колективний попит

19:32 14.05.2023
Свіжі бар'єри між країнами загрожують усій Європі - Зеленський

Свіжі бар'єри між країнами загрожують усій Європі - Зеленський

07:35 13.05.2023
ЄС фіксує різке зростання потоку нелегальних мігрантів з Африки

ЄС фіксує різке зростання потоку нелегальних мігрантів з Африки

17:26 10.05.2023
Залізничні оператори України та Литви домовилися разом інтегруватися в мережі залізниць Європи

Залізничні оператори України та Литви домовилися разом інтегруватися в мережі залізниць Європи

12:34 03.05.2023
У Європі триває найбільша антимафіозна операція - ТБ

У Європі триває найбільша антимафіозна операція - ТБ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Готуємо оборонні та політичні рішення на шляху в ЄС і НАТО - Зеленський

Зеленський закликав не допускати закриття укриттів під час обстрілів

У Києві затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу, де через закрите укриття загинула дитина

Польща допоможе Україні підготувати пілотів для літаків F-16

Законне місце України - у НАТО, заявив прем'єр Великої Британії Сунак

ОСТАННЄ

Готуємо оборонні та політичні рішення на шляху в ЄС і НАТО - Зеленський

Зеленський закликав не допускати закриття укриттів під час обстрілів

У Києві затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу, де через закрите укриття загинула дитина

Нідерланди мають намір закупити десятки танків Leopard 1 для України

Російські війська упродовж дня вісім разів обстріляли Чернігівську та Сумську області

Зеленський у Кишиневі провів зустріч із президентом Чорногорії, подякував за підтримку

Польща допоможе Україні підготувати пілотів для літаків F-16

Зеленський і Макрон підтвердили свою домовленість допомогти захистити українців від російських ударів шляхом підтримки можливостей ППО

Охоронець поліклініки, де люди не могли потрапити до укриття, був тверезий

Президент Румунії підтримує майбутнє України в НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА